El Gobierno de Jalisco anunció su participación en la ceremonia de premiación de la Guía Michelin, que se realizará el próximo 20 de mayo y donde, por primera vez, restaurantes del estado podrán recibir Estrellas Michelin y reconocimientos Bib Gourmand.

La estrategia busca fortalecer la proyección internacional de Jalisco mediante su oferta gastronómica y turística. Restaurantes de Guadalajara y Puerto Vallarta podrán aspirar a las distinciones que reconocen calidad culinaria y propuestas accesibles.

La secretaria de Turismo estatal, Michelle Fridman, afirmó que la incorporación del estado a la guía representa una oportunidad para consolidar a Jalisco como referente gastronómico internacional.

Las autoridades destacaron que la cocina jalisciense, el tequila, la raicilla y proyectos turísticos ligados a la gastronomía forman parte de una estrategia integral rumbo al Mundial 2026.