El Gobierno de Jalisco anunció su participación en la ceremonia de premiación de la Guía Michelin, que se realizará el próximo 20 de mayo y donde, por primera vez, restaurantes del estado podrán recibir Estrellas Michelin y reconocimientos Bib Gourmand.
La estrategia busca fortalecer la proyección internacional de Jalisco mediante su oferta gastronómica y turística. Restaurantes de Guadalajara y Puerto Vallarta podrán aspirar a las distinciones que reconocen calidad culinaria y propuestas accesibles.
La secretaria de Turismo estatal, Michelle Fridman, afirmó que la incorporación del estado a la guía representa una oportunidad para consolidar a Jalisco como referente gastronómico internacional.
Las autoridades destacaron que la cocina jalisciense, el tequila, la raicilla y proyectos turísticos ligados a la gastronomía forman parte de una estrategia integral rumbo al Mundial 2026.
Jalisco busca proyectar su gastronomía con llegada de la Guía Michelin
El Gobierno de Jalisco anunció su participación en la ceremonia de premiación de la Guía Michelin, que se realizará el próximo 20 de mayo y donde, por primera vez, restaurantes del estado podrán recibir Estrellas Michelin y reconocimientos Bib Gourmand.