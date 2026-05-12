La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas de Jalisco y la Secretaría de Salud estatal realizaron una jornada de capacitación dirigida a personal involucrado en labores de búsqueda de personas desaparecidas y atención operativa.

La actividad tuvo como objetivo fortalecer el cuidado emocional y físico de servidores públicos que trabajan en contextos de alta exigencia.

Especialistas impartieron contenidos relacionados con manejo de estrés agudo y prácticas de autocuidado.

La titular de la secretaría, Edna Montoya Sánchez, destacó la importancia de combinar la preparación técnica con herramientas para proteger la salud mental del personal.

En la capacitación participaron representantes de fiscalías, cuerpos de seguridad, comisiones de búsqueda y corporaciones municipales del Área Metropolitana de Guadalajara y otros municipios del estado.