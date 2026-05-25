Productores de aguacate de Jalisco intentarán romper el récord Guinness del guacamole más grande del mundo el próximo 18 de junio, al procesar más de siete toneladas de aguacate en el estadio de los Charros de Jalisco.

El reto es impulsado por la Asociación de Productores Exportadores de Aguacate de Jalisco y autoridades estatales para superar la marca impuesta recientemente por Tancítaro, Michoacán.

El evento reunirá a más de 10 mil personas y el guacamole preparado será distribuido entre los asistentes y comedores comunitarios.

Autoridades destacaron que el objetivo también es posicionar al aguacate jalisciense en mercados internacionales como Corea y China. Actualmente, Jalisco cuenta con más de 44 mil hectáreas dedicadas al cultivo y exportaciones superiores a 350 millones de dólares.