Autoridades estatales y municipales entregaron la rehabilitación de la Escuela Primaria Oblatos Francisco Gómez de Mendiola, en Guadalajara, como parte del programa Jalisco con Estrella.

La intervención tuvo una inversión superior a 18 millones de pesos en un plantel fundado en 1936 y que no había recibido mantenimiento integral.

En el lugar se restauraron aulas, techos, baños, canchas y áreas comunes, además de realizar trabajos de pintura, impermeabilización y conexión a internet.

También se entregó mobiliario, pantallas inteligentes y pizarrones.

El programa prevé intervenir mil escuelas durante el primer semestre de 2026 y alcanzar cinco mil 800 espacios rehabilitados en Jalisco.