Según el último censo, en Jalisco hay casi un millón de personas adultas mayores, un sector de la población que carece de médicos geriatras y personal especializado para la atención de su salud física y psicológica.

Esto lo admite el especialista de los Hospitales Civiles de Guadalajara, David Leal Mora.

“Primero porque todavía no somos suficiente número de geriatras, y no nomás de geriatras sino personal de salud en todas las áreas para atender a esta población que crece y es la que más crece en la pirámide poblacional. Necesitamos gente con la preparación, tanto geriatras, enfermeras gerontólogas, psicólogas gerontólogas, nutriólogas, trabajadoras sociales”.

De 1995 a la fecha, de la Universidad de Guadalajara han egresado solo 78 médicos con especialidad en geriatría. (Por Gustavo Cárdenas)