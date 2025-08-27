El peso mexicano cerró con una ligera ganancia este miércoles, al apreciarse 0.04 por ciento frente al cierre previo, para ubicarse en 18.65 unidades por dólar.

El avance se dio mientras los operadores asimilaron las cifras de la balanza comercial y el índice dólar moderó su retroceso.

Especialistas explican que los indicadores muestran que el peso atraviesa un periodo de consolidación, que cotiza de manera lateral aunque aún existe margen para que la moneda mexicana se aprecie en los próximos días.