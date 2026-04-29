La Secretaría de Cultura de Jalisco anunció un programa especial por el Día de la Niñez, con actividades artísticas que iniciaron desde el pasado 28 de abril y se extenderán hasta el próximo 3 de mayo en distintos municipios.

La agenda incluye conciertos, teatro, danza y talleres en espacios como el Ex Convento del Carmen, el Foro de Arte y Cultura y el Teatro Alarife Martín Casillas, además de funciones en la Ribera de Chapala con el Festival de Culturas Vivas.

El 30 de abril, fecha central, se intensificarán las actividades con espectáculos interactivos y presentaciones infantiles.

Autoridades destacaron que el objetivo es fomentar la convivencia, el aprendizaje y el acceso a la cultura para niñas y niños en todo el estado.