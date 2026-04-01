Tras la reunión que sostuvo el viernes pasado con directivos de la petrolera estatal brasileña Petrobras, sólo se habló de entablar una colaboración, pero aún no hay acuerdos firmados, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Acordamos colaborar. Petrobras es una muy buena empresa brasileña, tiene una composición en donde un porcentaje es del Estado brasileño y otro porcentaje es privado y ellos han desarrollado muchas metodologías de extracción de petróleo y de otras cosas, como, por ejemplo, producción de biodiesel o de etanol. Entonces, acordamos colaborar para que muchos desarrollos tecnológicos que ellos tienen podamos aprovecharlos y que ellos puedan aprovechar desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros”.

De hecho, en este sentido, un equipo de Petrobras de las áreas de producción, exploración y transformación llegará a México el próximo 13 de mayo, para trabajar en coordinación con los técnicos de Pemex. (Por Arturo García Caudillo)