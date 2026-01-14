Jalisco concluyó 2025 con indicadores económicos sólidos, al superar los dos millones de empleos formales y colocarse como líder nacional en exportaciones no fronterizas. No obstante, las empresas operaron en un entorno complejo marcado por incertidumbre político-económico, regulaciones laborales e inseguridad, factores que redujeron en doce por ciento la intención de inversión.

Para 2026, las expectativas de crecimiento se ubican en un rango moderado de entre uno punto uno y dos punto ocho por ciento, de acuerdo con estimaciones oficiales. El escenario internacional, con riesgos arancelarios y la revisión del T-MEC, obliga a actuar con cautela, advirtió la Coparmex Jalisco.

Pese a ello, el sector empresarial identifica áreas de oportunidad: el sesenta y cinco por ciento de las empresas prevé mejorar sus ventas y el ochenta y seis por ciento de los colaboradores anticipa una mejor situación económica. La expansión hacia nuevos mercados, así como la automatización y el uso de inteligencia artificial, se perfilan como estrategias viables para sostener el crecimiento.

La confederación patronal subrayó la necesidad de fortalecer la certidumbre jurídica, con énfasis en impulsar la reforma judicial pendiente, y adelantó que su agenda para el próximo año se centrará en empleabilidad, sostenibilidad, desarrollo económico y salud. (Por Edgar Flores Maciel)