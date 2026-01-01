Debido a un mayor número de acciones y obras hidrosanitarias entre otros, el costo de la intervención de la Glorieta Minerva se elevó a 70 millones de pesos, cuando el presupuesto original era de 46, confirma Douglas Rodríguez Perea, director de Arquitectura y Urbanismo de la Secretaría Estatal de Infraestructura

“Sí, al principio se programó una inversión de los 46 casi 50 millones sobre la Minerva y un entorno muy acotado, pero cuando comenzamos a intervenir inclusive dentro de la Minerva, dentro de la glorieta, todas las instalaciones que habían tenido mantenimiento requerían una intervención mayor”.

Luego de la reinauguración anoche, Rodríguez Perea detalla que el proyecto rehabilitó a la Glorieta Minerva pero también el entorno urbano, donde por ejemplo se colocaron banquetas, rampas, bolardos, semáforos nuevos e iluminación. (Por Gricelda Torres Zambrano)