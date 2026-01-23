Jalisco se posicionó como uno de los principales focos de atención en el Pabellón de México de la Feria Internacional de Turismo 2026, que se celebra en Madrid, al presentar una muestra de su oferta turística a través de degustaciones gastronómicas, mariachi y ballet folclórico.

Autoridades estatales destacan la diversidad de la entidad, que incluye 12 Pueblos Mágicos, destinos de playa, así como la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Entre los proyectos presentados sobresale la Escalera Náutica, iniciativa que busca atraer inversión premium al Pacífico mexicano, además que se sostuvieron acercamientos con la firma Trobbu Resorts para el desarrollo de proyectos hoteleros de lujo en el estado.

Como parte de la estrategia cultural y de promoción internacional, se anunció una colaboración con la Fundación Casa México para llevar la “Semana de Jalisco” a Madrid, así como exhibiciones culturales en recintos como el Museo del Prado, con el objetivo de proyectar la identidad del estado en Europa. (Por Edgar Flores Maciel)