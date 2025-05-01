La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que la próxima semana comenzarán trabajos de conservación en las carreteras federales Guadalajara-Tepic y Guadalajara-Chapala.

En la vía hacia Tepic, las obras se realizarán del Technology Park al entronque Ameca, con renivelaciones y colocación de microcarpeta.

En la carretera a Chapala, los trabajos se concentrarán en los carriles hacia ese municipio entre El Salto y Santa Rosa.

La dependencia prevé concluir las obras en mayo, previo al Mundial de Futbol.