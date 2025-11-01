México acumula 3 mil 643 casos confirmados de sarampión en 2026, de acuerdo con el más reciente reporte oficial.

Jalisco concentra seis de cada diez contagios al registrar 2 mil 153 en lo que va del año, seguido de Chiapas con 326 y Ciudad de México con 228.

En cuanto a defunciones, se reportan cuatro a nivel nacional, ocurridas en Jalisco, Michoacán, Durango y Tlaxcala.

Autoridades estatales mantienen el llamado a reforzar la vacunación y completar esquemas para contener la propagación del virus.

Presumen que más de dos millones de personas han recibido dosis antisarampión y aseguran que el brote estará controlado en tres meses.