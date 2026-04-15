Como parte de los espectáculos que el Gobierno de Jalisco prepara en torno al Mundial de fútbol 2026, además de los conciertos de Maná y Alejandro Fernández, el gobernador Pablo Lemus informó que mantienen pláticas para sumar al menos dos presentaciones más, una de ellas del tenor Plácido Domingo.
“Estamos cerrando otros dos conciertos, estamos haciéndole una muy cordial invitación al maestro Plácido Domingo y estamos buscando también un artista colombiano o una artista colombiana, esto en el marco también de qué Colombia va a jugar en Guadalajara, pero este lo queremos hacer en Puerto Vallarta”.
Sobre las sedes, el mandatario señaló que aún no están definidas, aunque se contemplan espacios como La Minerva, la Explanada del Hospicio Cabañas o el Paseo Alcalde. (Por Katia Plascencia Muciño)
Jalisco contempla a Plácido Domingo para concierto durante el Mundial de Futbol
