Al mono patas, Yuji, quien nació hace 43 días en el Zoológico Guadalajara, se le compara con el Punch japonés, porque también fue rechazado por su madre primeriza, explica su director, Luis Soto.

“Es hijo de una mamá primeriza y como a veces suele ocurrir, no siempre responden estas mamás primerizas de la mejor manera durante su primer parto y ese fue el caso. Durante algunas horas estuvieron sus cuidadores y los veterinarios monitoreando la situación. Al ver que su madre no lograba alimentarlo de manera adecuada y que eso podría significar un riesgo para él, decidieron retirarlo para asistir la crianza de este monito Yuji”.

El Zoológico Guadalajara no retira bajo ninguna circunstancia las crías, salvo casos como el de Yuji, ya que al ser rechazado por su madre, podría tener el riesgo de morir. En la actualidad diez ejemplares forman la comunidad de monos patas en estas instalaciones. (Por Gricelda Torres Zambrano)