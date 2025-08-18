Jalisco continúa en primer lugar a nivel nacional en casos de dengue, por fortuna más de la mitad es considerado no grave, indica el director general de salud pública, Roberto Carlos Rivera Ávila.

“Somos el primer lugar nacional en número de casos. Esto también está ligado, y ahorita lo platicamos un poquito a las cuestiones de vigilancia epidemiológica. Tenemos en total en Jalisco 1,162 casos hasta la semana epidemiológica 32, de estos el 55 por ciento de los casos es dengue no grave”.

El funcionario de la Secretaría de Salud Jalisco le insiste a los médicos que el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria, porque esto garantiza el seguimiento al paciente y a su entorno. (Por Gricelda Torres Zambrano)