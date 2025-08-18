La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que fue sólo un pequeño problema con la contratación de pipas, lo que provocó el aparente desabasto de gasolinas, pero ya fue resuelto.

“Sí, ya resolvió. Fíjense, otra, ¿no? Ayer en el Reforma o antiér, no sé: ‘Desabasto en Pemex pero dan gasolina ¿o qué?, petróleo a Cuba’ ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible. Ya se resolvió. Y en el caso de Chiapas, hubo un problema con una bomba, que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina Premium. Entonces ya está resuelto”.

En cuanto al tema del gas, explicó que se sigue comprando Gas Natural a Texas, porque es muy barato, pero se están analizando otras opciones en busca de no depender más de la importación, para lo cual se ha creado un equipo de trabajo encabezado por el Instituto Mexicano del Petróleo y Pemex. (Por Arturo García Caudillo)