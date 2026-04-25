La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco lanzó la convocatoria para el Macrosimulacro 2026, que se realizará el próximo 6 de mayo a las 11:00 horas, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta ante emergencias.

El ejercicio simulará un sismo de magnitud 8.0 con epicentro frente a la costa de Chamela, en La Huerta, Jalisco, seguido de un posible tsunami con olas superiores a cinco metros.

Las zonas de mayor atención serán localidades como Chamela, Punta Pérula, Melaque y Barra de Navidad, donde se pondrán a prueba protocolos de evacuación y cierre de accesos.

Autoridades llaman a la ciudadanía a participar para fortalecer la prevención y reducir riesgos ante desastres naturales.