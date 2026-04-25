Autoridades de Tlajomulco de Zúñiga aseguraron 53 máquinas tragamonedas durante operativos conjuntos en diversas colonias, al tratarse de dispositivos prohibidos por la normativa municipal y la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Las acciones, encabezadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia, con apoyo de la policía municipal, el Ejército y la Guardia Nacional, buscan proteger la economía familiar y evitar riesgos como la ludopatía, especialmente entre menores.

Los recorridos abarcaron fraccionamientos como Valle de Tejeda, Hacienda Santa Fe y Lomas del Mirador, donde las máquinas fueron decomisadas para su destrucción.

En paralelo, en Guadalajara se aseguraron 36 dispositivos adicionales, mientras que en el Área Metropolitana suman cinco minicasinos desmantelados en semanas recientes como parte de la estrategia contra estos aparatos ilegales.