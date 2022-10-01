El Gobierno de Jalisco presentó una serie de acciones para fortalecer la prevención y atención de la salud mental, entre ellas la creación del primer Centro de Salud Mental Perinatal en México, con el objetivo de atender el bienestar emocional de mujeres embarazadas, en etapa de posparto, bebés y sus familias.

La coordinadora general de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, destacó la importancia de visibilizar la depresión posparto, la cual, señaló afecta a dos de cada diez mujeres y con frecuencia no es diagnosticada debido a estigmas y sentimientos de culpa.

Como parte de la estrategia estatal, del 4 al 9 de marzo se realizará una jornada de atención psicológica en Tapalpa.

Asimismo, en las escuelas se impulsa un programa de formación del carácter en seis etapas, desde la gestación hasta la mayoría de edad.

El gobierno estatal recordó que la Línea de Atención en Crisis brinda apoyo gratuito las 24 horas. (Por Edgar Flores Maciel)