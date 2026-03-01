La Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco anunció un plan de apoyos para reactivar sectores afectados por los ataques del 22 de febrero, tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La titular de la dependencia, Cindy Blanco, señaló que se detectaron impactos en cadenas comerciales, principalmente tiendas de conveniencia y farmacias.

El programa contempla apoyo para reparación, remodelación y agilización de trámites para su reapertura.

También se evaluarán casos de personas que perdieron vehículos utilizados para actividades productivas, así como micro y medianos negocios afectados por actos de violencia.