La diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, anunció que el Presupuesto de Egresos 2026 contempla un presupuesto transversal de más de 20 mil millones de pesos para fortalecer el Sistema Integral de Cuidados en Jalisco.

Durante la inauguración del Centro Integral de Cuidados en San Juan de Ocotán, Cárdenas destacó que el objetivo es reconocer, reducir y redistribuir las tareas de cuidado, que recaen mayoritariamente en mujeres.

El nuevo centro, con inversión de 4.6 millones de pesos, atenderá a mil 500 personas cuidadoras con terapias, talleres y servicios médicos.

La legisladora subrayó que cuidar y ser cuidado es un derecho reconocido en la Constitución local, y que este esfuerzo involucra a 10 dependencias estatales.