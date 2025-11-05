La presidenta Claudia Sheinbaum, brindó todo su apoyo y reconocimiento a la Miss Universo mexicana, Fátima Bosch, luego de alzar la voz ante la agresión verbal de que fue objeto por parte del director regional del evento.

“Mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ‘no estoy de acuerdo’ y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz. Yo digo luego en los eventos públicos, que, fíjense la frase, esto que nos decían a las mujeres: ‘calladita te ves más bonita’. ¿Cómo que calladita te ves más bonita? Entonces eso no. Y en los eventos públicos digo: ‘las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos’, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos”.

Y es que el director regional de Miss Universo, Nawat Itsaragrisil insultó públicamente a la tabasqueña, llamándola ‘tonta’ y ‘cabeza hueca’ por no promocionar a Tailandia. (Por Arturo García Caudillo)