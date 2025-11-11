El Gobierno de Jalisco anunció un convenio con las cadenas Italika y Coppel para que las motocicletas vendidas en sus tiendas salgan con documentación completa, incluyendo placas, calcomanías y tarjeta de circulación.

A partir del 14 de noviembre, se instalarán módulos de atención en sucursales de Elektra Tlaquepaque, Tonalá, Mercado del Mar y la distribuidora Italika en Guadalajara.

En Coppel Tonalá los trámites iniciarán este fin de semana y en Elektra Zapotlanejo en diciembre.

El secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo (en la foto), explicó que el objetivo es regularizar el padrón vehicular y garantizar certeza sobre la propiedad de las motos.

Adelantó que se negocia la adhesión de otras cadenas y que el programa arranca antes del Buen Fin, cuando aumentan las ventas de motocicletas.