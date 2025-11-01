Tras más de 50 años de trayectoria artística, la cantante Lupita D’Alessio, mejor conocida como “La Leona Dormida”, se prepara para su despedida final de los escenarios y estará acompañada por su hijo Ernesto D’Alessio, quien en entrevista con Notisistema aseguró que podría haber algunas lágrimas y muchos sentimientos en el show.

“No creo estar listo, lo he pensado mucho ese momento, pero no estamos preparados para el momento, para el instante, no se como voy a reaccionar, no se si voy a poder cantar la canción, si no la voy a poder cantar, no lo sé, el público creo que también lo va a sentir, lo va a vibrar, pero si llega a haber lágrimas no serán de tristeza, son lágrimas de orgullo”.

Lupita D’Alessio ha dejado claro que su retiro es una decisión consciente de hacerlo en un momento de plenitud, por lo que el último concierto de su “Gracias Tour” está programado para el próximo viernes 14 de noviembre en la Arena Guadalajara. (Por Katia Plascencia Muciño)