Jalisco tendrá un invierno más frío y con poca lluvia, como consecuencia del fenómeno conocido como La Niña, pronostica el investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López Reyes.
“Se esperaría un invierno más seco de lo normal. De por sí la temporada invernal es seca, pues con estas condiciones esperaríamos menos lluvias de lo normal y también algunas condiciones de frío más intenso por momentos”.
López Reyes estima que el fenómeno de la Niña no será tan prolongado, pero tendrá latente la recurrencia de masas de aire polar. Por lo pronto aclara que el temporal no ha terminado. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Jalisco enfrentará un invierno más frío y seco por efecto de “La Niña”
