Aunque no quiso adelantarse a los hechos, al parecer ya hay fecha para la repatriación de los mexicanos que fueron detenidos en alta mar por el gobierno israelita, así lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Vamos a esperar el día de hoy para poder ya dar toda la información, estamos esperando ya nada más, digamos, el último acuerdo con el Gobierno de Israel y ya se podrá dar la información. Está en contacto permanente el embajador con nuestros compañeros allá”.

En otro orden de ideas, desmintió que el Gobierno de la República esté comprando armas y pague entrenamiento militar a Israel.

“Hubo una compra de armamento a Israel solicitada por los estados, desde el 2024. Se está cumpliendo, hasta ahí, esa compra o ya se cumplió hace tiempo, pero no hay entrenamiento ni ninguna. Esas son notas que han estado saliendo, pero no existe”. (Por Arturo García Caudillo)