El Gobierno de Jalisco otorgó estímulos económicos a 334 productores del municipio de Ojuelos afectados por contingencias climáticas.

El recurso busca mitigar pérdidas, garantizar la permanencia en la actividad agrícola y fortalecer la economía estatal.

Además, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural anunció la llegada de 70 máquinas para mejorar infraestructura rural.