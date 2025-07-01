La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que este año se autorizó un presupuesto de casi 277 millones de pesos para la conservación de carreteras federales en Jalisco.

En un informe enviado al Congreso estatal, la dependencia destacó trabajos realizados en tramos como Guadalajara–Tepic, San Luis Potosí–Guadalajara, Guadalajara–Zacatecas y la carretera 80 Guadalajara–Barra de Navidad.

Las labores de conservación periódica comenzaron en abril y concluyeron en julio, mientras que las de conservación rutinaria iniciaron en mayo y continuarán todo el año.

El recurso fue solicitado por el Legislativo local desde agosto de 2024 para atender el deterioro vial.