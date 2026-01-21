De los 1,048 casos confirmados de sarampión en Jalisco, 195 están en Tonalá, según reportó la Secretaría de Salud. Este miércoles, el ayuntamiento tonalteca instaló un macro módulo en la zona centro y habilitó brigadas itinerantes. La presidenta de la comisión municipal de salud, Liliana Olea, explicó que la prioridad será revisar los entornos de cada uno de los casos.

“A través de un calendario estaremos informando dónde están las brigadas. Es importante mencionar que la estrategia es hacer un barrido en torno a los casos identificados; ahí es donde ponemos mayor énfasis, tanto de las brigadas que tenemos en tierra como en los módulos que ya están debidamente establecidos. Es Tonalá Centro y la comunidad del Rosario”.

El ayuntamiento tonalteca anunció la apertura de otro módulo de vacunación en la explanada de la Unidad Administrativa Loma Dorada. (Por Gustavo Cárdenas)