El Licenciado Javier Arroyo Navarro, director general de Corporativo Fragua, informó que la marca Bluebay patrocina el Educational Football Program de la Fundación Real Madrid Jalisco, iniciativa enfocada en la formación deportiva de niñas, niños y jóvenes.

Con este apoyo, los participantes contarán con hidratación de alta calidad antes, durante y después de cada entrenamiento, como parte esencial para el rendimiento y la salud.

El programa iniciará el 9 de febrero en el CODE Paradero, en Guadalajara.

Al acto acudieron Jesús Ángel Vargas y Elizandra Bonatto, de True Sports, así como el gobernador Pablo Lemus y Roberto Carlos, embajador de la fundación.

Con ello, Bluebay reafirma su compromiso comunitario al impulsar el deporte y hábitos saludables. (Por Martín Navarro Vásquez)