En la semana epidemiológica 13, que concluyó el domingo pasado, Jalisco registró 181 casos de sarampión, lo que representa una reducción del 85 por ciento respecto al pico alcanzado en febrero, cuando se superaron los 730 contagios, informó el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez.

El funcionario atribuyó esta disminución a la aplicación de más de tres millones de vacunas en la entidad, lo que posiciona a Jalisco como el estado con mayor número de dosis administradas.

“Este logro que hemos ya tenido en las últimas semanas tiene que ver con tres millones 70 mil dosis de vacunas aplicadas. Con esta cifra somos el estado de la república que más vacunas hemos aplicado en lo que va de este 2026 y lo que fue el 2025”.

Pérez Gómez exhortó a la población menor de 49 años a no bajar la guardia y acudir a vacunarse en los más de 600 módulos instalados en el estado.

Indicó que la meta es aplicar 200 mil dosis adicionales para consolidar el control del brote.