El colectivo Luz de Esperanza alertó sobre la existencia de al menos seis campamentos de adiestramiento criminal activos en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el interior de Jalisco, los cuales, advirtió, operarían en condiciones más graves que el caso del rancho Izaguirre.

El vocero del colectivo, Héctor Flores, señaló que en estos sitios se mantiene a personas privadas de la libertad y se les traslada a otras entidades para su incorporación a actividades delictivas.

“Peor, o sea estos campamentos manejan un promedio de 300 hasta 500 personas siempre, privadas de su libertad, se mandan a Zacatecas, a Michoacán incluso hasta Tamaulipas, y de ahí derivan ya sea para el entrenamiento en las armas”.

De acuerdo con el activista, los jóvenes reclutados también son utilizados en labores del campo, dependiendo de las necesidades de los grupos criminales.

Los campamentos identificados se ubican en municipios como Zapopan, en la zona de Los Camachos; dos en Puerto Vallarta; otros en el corredor Tala-Ameca; uno en Capilla de Guadalupe y otro en la región Ciénega, en los límites con Michoacán. (Por Edgar Flores Maciel)