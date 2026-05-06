El Gobierno de Jalisco realizó el foro “Niñez y Adolescencia sin Barreras”, donde estudiantes y atletas con discapacidad compartieron sus experiencias y propuestas para eliminar obstáculos sociales que enfrentan en su vida cotidiana.

El encuentro, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, reunió a jóvenes promotoras de la Lengua de Señas Mexicana, una campeona nacional de paratletismo y una seleccionada estatal de natación, entre otras participantes.

Las autoridades presentes se comprometieron a integrar las propuestas recabadas en las políticas estatales de inclusión, con el objetivo de que respondan a necesidades reales y no solo a criterios institucionales.

El foro forma parte de la estrategia del estado para construir una gobernanza donde la voz de la niñez sea el eje de las decisiones públicas.