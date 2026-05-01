La banda surcoreana BTS llegó a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Tras sostener el encuentro con la mandataria, los integrantes salieron a uno de los balcones del recinto para saludar a los seguidores que se congregaron desde temprano en medio de gritos y euforia.

De acuerdo con autoridades capitalinas, en la plancha del Zócalo se reunieron alrededor de 25 mil personas para ver a la banda de K-Pop.

La visita ocurre antes de sus conciertos programados los días 7, 9 y 10 de mayo.