El Gobierno de Jalisco informó que el 26 de diciembre será el último día para que los propietarios de vehículos con placas “Maguey”, “Gota” y “Minerva” realicen su sustitución sin costo, antes de que el trámite tenga un precio y se apliquen sanciones.

La Secretaría de la Hacienda Pública recordó que el Paquetazo 3×1 permite hacer el canje y la verificación vehicular de manera gratuita al pagar únicamente el refrendo.

Las recaudadoras cerrarán del 27 de diciembre al 1 de enero, por lo que el trámite deberá concluir antes de esa fecha.

Para apoyar a personas sin acceso digital, las oficinas estatales generan citas presenciales y ampliaron horarios, incluyendo atención en sábado.

El programa acumula más de 900 mil reposiciones este año y solo en diciembre se han entregado más de 33 mil nuevas matrículas.