Así como se hizo con Guanajuato, pronto Jalisco firmará un convenio con Michoacán, que permita multar a los automovilistas infractores de ese estado, explica el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, quien explica cómo sería el procedimiento
“El acto es muy sencillo. Él levantará el folio, se lo entregará, si fuese un folio, se lo entregará al dueño del vehículo, ese folio está para cobrar la multa, nosotros estaríamos enviando esa información al estado de Guanajuato, para verificar si efectivamente en el domicilio donde tienen registrado ese vehículo, estarían llegando los cobros y si no, nosotros tendríamos a bien tenerlo para detenerlo, ¿no?”.
De esta forma los automovilistas con placas foráneas que circulan en Jalisco, deberán hacerle frente a sus infracciones o a sus obligaciones como el pago del refrendo. (Por Gricelda Torres Zambrano)
Jalisco firmará convenio para multar a automóviles con placas de Michoacán
