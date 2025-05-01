¡Prepárese! Una semana con altas temperaturas y también con alta probabilidad de lluvias y hasta de granizadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Este es el pronóstico que hace el Meteorólogo de la Universidad de Guadalajara para Notisistema, Mauricio López, quien detalla es parte de lo usual durante los meses de abril y mayo.

“Para que suba el agua tan arriba en la atmósfera hace falta calor, energía justamente que le dé esa flotabilidad y lo que tenemos en abril y mayo es altas temperaturas y cuando se combina con humedad tenemos este crecimiento explosivo de las nubes y por lo tanto, incluso, puede caer algo de granizo como lo hemos visto en algunos puntos como el sur del Estado es común ver la caída de granizo, en los Altos de Jalisco. Para hoy lunes y martes estaremos esperando algunas lluvias en Guadalajara”.

La recomendación es doble para esta semana: todos los días hay que usar bloqueador solar y evitar exponernos a largos periodos bajo el sol y al mismo tiempo, cargar chamarra y paraguas por aquello de las lluvias. (Por Gustavo Cárdenas)