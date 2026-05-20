El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, informó que autoridades estatales y federales preparan espacios de aislamiento en hospitales públicos para atender posibles casos de ébola.

Entre las unidades contempladas se encuentran el Hospital Civil de Guadalajara, además del Hospital General de Occidente y posibles áreas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El funcionario señaló que el riesgo de casos en México es bajo, pese a la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud por brotes registrados en África.

Pérez Gómez explicó que la vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos de Jalisco ya fue reforzada con motivo del Mundial de Futbol.