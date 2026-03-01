El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo informó que presentará un emplazamiento a huelga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al acusar falta de respuesta a sus demandas laborales y salariales.

La decisión fue tomada luego que los trabajadores denunciaron pérdida del 30 por ciento en su poder adquisitivo, rezago estructural y la existencia de controladores que operan sin el nombramiento oficial correspondiente.

El organismo también señaló problemas relacionados con jornadas extenuantes, obstáculos para el desarrollo profesional y falta de capacitación en nuevas tecnologías y procedimientos.