En el marco del Día de la Niñez, el gobernador Pablo Lemus Navarro presentó una serie de acciones para fortalecer el desarrollo de niñas y niños en el estado, durante un evento en el Paseo Interactivo Japi.

Entre las medidas destacan el transporte público gratuito para estudiantes, cobertura universal de salud infantil, y programas educativos con renovación de escuelas, aulas digitales y entrega de apoyos escolares.

También se incluye atención médica integral para enfermedades como cáncer infantil, diabetes tipo 1, e insuficiencia renal.

El mandatario subrayó que la estrategia busca posicionar a Jalisco como referente nacional, con políticas enfocadas en la niñez que también contemplan la creación de espacios públicos, centros especializados y actividades deportivas.