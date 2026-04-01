El municipio de Chapala espera recibir hasta 45 mil visitantes durante este puente del primero de mayo, con una ocupación hotelera estimada de hasta 90 por ciento.

Autoridades municipales señalaron que estas cifras reflejan el creciente interés turístico en el destino.

El repunte se respalda en la afluencia registrada en Semana Santa y Pascua, cuando cerca de 100 mil personas visitaron la zona, lo que representó un incremento del 50 por ciento en comparación con el año anterior.

Además, eventos recientes como el festival “La Fiesta al Estilo Jalisco es en Chapala” reunieron a más de 15 mil asistentes y generaron una derrama de 12 millones de pesos.

El gobierno local afirmó que continuará impulsando la infraestructura y la oferta cultural para consolidar el atractivo del municipio.