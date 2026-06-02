Con la expectativa de recibir a más de dos millones de visitantes, Jalisco pondrá en marcha el próximo 10 de junio la “Ruta del Mango”, una estrategia impulsada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Empacadoras de Mango de Exportación A.C. para promover el turismo, la gastronomía y la producción agrícola del estado.

Las actividades se desarrollarán en Guadalajara y Puerto Vallarta, con presencia en aeropuertos, hoteles, parques y espacios públicos.

El proyecto busca fortalecer la cadena productiva del mango y generar beneficios para productores, empacadores y prestadores de servicios.

Jalisco cuenta con más de 8 mil 500 hectáreas dedicadas al cultivo de mango y una producción superior a 128 mil toneladas anuales.

Municipios como Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán destacan por su aporte a la exportación de esta fruta, considerada una de las más representativas del campo mexicano.