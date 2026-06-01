Un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Francisco Silva Romero fue clausurado de manera definitiva tras una denuncia ciudadana y un operativo realizado por autoridades municipales y la Fiscalía de Jalisco.

Durante la intervención fueron localizados 83 internos, pese a que el establecimiento contaba solo con 37 camas.

Además, se detectó falta de licencia, condiciones de riesgo sanitario y posibles delitos como maltrato y tentativa de violación.

Las autoridades también identificaron a una persona con sarampión y otra con lesiones por picadura de alacrán.

En el sitio fueron rescatados cinco pavorreales, dos guacamayas verdes y un perico, que quedaron bajo resguardo animal.

Los internos fueron entregados a sus familiares, mientras continúan las investigaciones. (Por Edgar Flores Maciel)