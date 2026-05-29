El Gobierno de Jalisco y el British Council anunciaron la edición 2026 de Conecta Challenge, que incluirá el reto “Las y los héroes del juego”, una iniciativa enfocada en el desarrollo de videojuegos y herramientas digitales para atender problemáticas que afectan a niñas, niños y adolescentes.

Durante la premiación del Reto Creativo Jalisco Mundialista, el gobernador Pablo Lemus Navarro reiteró la meta de convertir a Jalisco en la capital latinoamericana de las industrias creativas. Además, se reconoció a cuatro estudios locales de animación por sus proyectos inspirados en el futbol y el Mundial 2026.

El programa contempla un proceso de incubación y aceleración de tres meses para desarrollar propuestas relacionadas con salud mental, prevención del bullying, desaparición de personas, trata y riesgos digitales.

La alianza internacional busca fortalecer la proyección global del talento jalisciense y consolidar el crecimiento de las industrias creativas en el estado.