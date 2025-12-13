El Gobierno de Jalisco anunció la incorporación de cien nuevos camiones a distintas rutas del transporte público.

La medida beneficiará a 37 rutas convencionales y a cerca de 49 mil usuarios diarios en diversos municipios.

Autoridades coincidieron en que el aumento de unidades permitirá un servicio más constante y eficiente, especialmente en zonas con alta demanda.