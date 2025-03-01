La Secretaría de la Hacienda Pública confirmó que la prórroga para la sustitución de placas vehiculares se extenderá del 2 de enero al 31 de marzo de 2026, bajo un nuevo calendario.
La medida aplica únicamente para propietarios que ya pagaron el refrendo 2025 y no requieren cambios como actualización de propietario u otros datos.
El orden previsto es: enero terminaciones 1, 2, 3 y 4; febrero 4, 5, 6 y 7; marzo 7, 8, 9 y 0.
Quienes cumplan desde ahora con los requisitos, incluido el comprobante de verificación 2025 (aprobado o no), podrán agendar cita y realizar el trámite en cualquiera de las 135 recaudadoras del estado.
