El Gobierno de Jalisco emitirá cédulas profesionales con fotografía, con un costo de 737 pesos para nuevos documentos y 237 pesos por reposición.
Aunque las anteriores seguirán vigentes, se invita a más de 190 mil profesionistas a realizar el trámite en línea, en módulos itinerantes o en la Dirección de Profesiones del Estado.
El subsecretario general de Gobierno, Francisco Ramírez Salcido, explicó que la medida facilita la identificación oficial y refuerza la seguridad y privacidad, evitando mostrar el domicilio en otros documentos.
Los módulos recorrerán municipios para ampliar el acceso al nuevo formato, útil para diversas actividades profesionales y trámites oficiales.
Jalisco incorporará fotografía en cédulas profesionales
El Gobierno de Jalisco emitirá cédulas profesionales con fotografía, con un costo de 737 pesos para nuevos documentos y 237 pesos por reposición.