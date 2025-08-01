Las obras en los carriles centrales de la carretera a Chapala, iniciadas este viernes y que generan congestionamientos de más de una hora, se realizan sin apoyo visible de autoridades para agilizar el tráfico.

Aunque la Policía Vial anunció el pasado 6 de agosto que reforzaría la vigilancia, en el tramo entre el Periférico y San José del Quince no se observa la presencia de unidades o agentes que regulen la circulación vehicular.

Tampoco se aprecia apoyo de la Guardia Nacional en los tramos federales, y ni las empresas constructoras ni la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública disponen de bandereros, lo que incrementa el caos vial, especialmente en las incorporaciones a la carretera. (Por Edgar Flores Maciel)