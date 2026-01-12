En linea es la única forma de hacer el pre-registro para obtener la tarjeta naranja, por lo que se pide a los solicitantes que todavía no acudan a los módulos, destinados a la entrega de credenciales a partir del 19 de enero, explica el Jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, Alberto Esquer.

“A las 9.30 las y los ciudadanos se pueden registrar en la plataforma que hemos estado anunciando para poder hacer su pre-registro en la página tarjetaunica.jalisco.gob.mx. Ahí van a otorgarles su pre-registro donde en unos días más a través de un mensaje se les entregará su código QR y podrán a partir del 19 comenzar a recoger la tarjeta única en los macro-módulos que tendremos en la zona metropolitana”.

Este lunes es el primer día para el pre-registro, por lo que la plataforma para el trámite en linea se activó a las 9:30 am. (Por Gricelda Torres Zambrano)